На ТОР «Железногорск» открыли новое производство

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На территории опережающего развития «Железногорск» состоялось торжественное открытие нового производства компании ООО «Завод Энергетик».

Резидент ТОР «Железногорск» будет выпускать птицезащитные устройства, жесткие анкерные линии и антивандальные гайки. Все эти изделия — компоненты высоковольтных линий электропередачи, повышающих безопасность эксплуатации и обслуживания коммуникаций.

Птицезащитные устройства предназначены для предотвращения посадки и гнездования птиц на высоковольтных ЛЭП и оборудовании подстанций. Антивандальные гайки исключают возможность кражи деталей опор и навесного оборудования, позволяют избежать нежелательного ослабления крепежного соединения в результате вибраций и иных воздействий. Жесткая анкерная линия — анкерное устройство с жесткой направляющей, в составе которого присутствует мобильная анкерная точка. Изделие является одним из компонентов систем обеспечения безопасности работ на высоте, и служит для присоединения средств индивидуальной защиты.

В производстве задействовано высокотехнологическое оборудование, в том числе станок лазерной обработки металла и пресс с моторизированной системой бомбирования. В планах — создание собственного проектно-конструкторского бюро.

Как отметили в компании, размещение производства на территории опережающего развития «Железногорск» обусловлено целым комплексом причин, благодаря которым в скором времени можно будет достичь максимальных значений ключевых показателей проекта.

Территория опережающего развития «Железногорск» (Красноярский край) создана 6 февраля 2018 года в соответствии с законом № 473-ФЗ. Количество зарегистрированных резидентов — 18. Создано более 240 рабочих мест, вложено порядка 240 млн рублей инвестиций. Управляющая компания — АО «Атом-ТОР»; действует дочернее общество ООО «Атом-ТОР-Железногорск».

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