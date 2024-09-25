Завод в Кирово-Чепецке начал выпускать удобрения с мезо- и микроэлементами

КЧХК начал выпускать продукцию с микроэлементами © kirov-portal.ru

Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б. П. Константинова начал выпускать продукцию с мезо- и микроэлементами, а также пигментов. Это стало возможно благодаря новой установке дозирования в цехе по производству сложных минеральных удобрений.

Теперь филиал может выпускать продукцию под конкретный запрос потребителя. В удобрения можно будет добавить микроэлементы — такие как магний, кальций, бор и цинк — в разных дозировках и комбинациях. Это улучшает питательные свойства подкормок. Помимо этого, в них начнут добавлять пигмент для удобства использования.

Улучшение производства стартовало в 2023 году. Чтобы установить новое оборудование, увеличили площадь верхней отметки на 150 кв. м. Здесь поставили реактор смешения, узел газоочистки, четыре приёмных бункера, защитные фильтры и мостовой кран. В проект инвестировали 150 млн рублей. Главный технолог по минеральным удобрениям отдела реконструкции и модернизации филиала КЧХК Михаил Крупнов отметил, что нововведения открывают новые возможности для организации.

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