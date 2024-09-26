В Москве началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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Тоннелепроходческий щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена.

Тоннель станет правым перегонным между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Его протяженность составит 553 метра.

Строящийся отрезок планируют соединить с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который раньше входил в состав БКЛ.

После открытия линия создастновые транспортные связи в северо-западных районах столицы. Она не только соединит «Москва-Сити» со «СберСити» и Красногорском, но и обеспечит более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы и 100 тысяч проживающих в Московской области доступом к новым маршрутам.

Помимо этого, благодаря Рублево-Архангельской линии москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и будут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы.

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