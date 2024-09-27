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Электроника, электротехника и приборы

В России произведены первые лазеры для литографии

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На московском предприятии ГК «Лассард» произведены первые опытные образцы эксимерного лазера, который является ключевым для литографического процесса изготовления микроэлектроники с нормами проектирования вплоть до 65 нм.

Эксимерный лазер, опытные образцы которого сегодня произведены ГК «Лассард», позволяет говорить о том, что мы все ближе к производству литографов на 130 нм (который появится в 2026 году), а в перспективе — и на 90нм, — заявили в Министерстве промышленности.

— Лазер дает возможность модифицировать характеристики в сторону более тонкой топологии. Более того, скажу, что мы уже ведем работу на перспективу, разрабатывая материалы и заказывая работы для установок 90 нм и 65 нм. работу над литографическим оборудованием.

ГК «Лассард» выступает как разработчик эксимерного лазера для литографа. Саму же литографическую установку разрабатывает Зеленоградский нанотехнологический центр. Срок ее поставки — 2026 год, но потенциальные заказчики на нее уже есть. Прежде всего, это, конечно, «Микрон», который заинтересован в масштабировании своего производства и на 130 нм, и на 90 нм, и на 65 нм, где по последней топологии есть пока только опытное производство. Естественно, что потребность перевести его в серийное большая. Однако для этого как раз и необходимо литографическое оборудование с соответствующей точностью экспонирования.

К моменту публикации материала производство лазеров для литографов в России не существовало в принципе. Сейчас их выпуском занимались всего лишь две компании в мире — японская GigaPhoton и американская Cymer.

Как сообщили в Минпроме, у России есть шансы стать третьей страной в мире, где налажено подобное производство. Вопрос теперь лишь в том, когда именно «после 2026 г.» заработает линия по их сборке.

https://importf...3s4rk1239453228

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Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/%...80%D0%B4?ysclid=m1km25resd597069193

ГК "Лассард", микроэлектроника, полупроводники, импортозамещение, Москва
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.09.2414:31:25

    Опередили меня с этой очень и очень важной новостью    

    Больше информации из сайта производителя

    https://www.tad...:Лассард

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    В следующем году лазеры разработанные ГК «Лассард» будут поставлены в ЗНТЦ для испытаний совместно с литографом на 130 нм, — пояснил Василий Шпак. — После 2026 года эти лазеры пойдут в серийное производство — будет производиться не менее 5 шт в год. Подобные лазеры в России никогда не производились. В целом, их производят лишь две компании в мире — Cymer (США) и Gigaphoton (Япония).

    Впрочем, пять литографических установок в год — это уже хороший результат, поскольку они позволят запустить и масштабировать уже существующие в России производства и наладить промышленный выпуск отечественной микроэлектроники, в частности, таких чипов как MIK32 «Амур», использующие систему команд RISC-V.

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    2023

    Разработка четырех лазерных станков

    Московская компания разработала четыре лазерных станка. Об этом 19 июня 2023 года сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

    Отрасль машиностроения на июнь 2023 года в городе представлена более чем 200 предприятиями, на которых работает свыше 20 тысяч человек. Компании выпускают большой спектр продукции — от промышленных роботов до грузовых лифтов. При этом они постоянно расширяют свой ассортимент. Так, московское предприятие «ЛАССАРД», чья производственная площадка расположена на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», разработало четыре лазерных станка. Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования, — рассказал Владислав Овчинский.

    Компания специализируется на разработке и производстве лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе. Среди разработок — комплекс портальной очистки, который удаляет ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов, пятиосевой станок лазерной резки, который специализируется на обработке керамики, лазерный станок с системой для обработки труб, а также лазерный гравер с ленточным полотном, которое обеспечивает автоматическую подачу более тысячи изделий за час в зону обработки.

    Расширить ассортимент удалось во многом благодаря масштабированию производственных площадей — с апреля 2023 года мы разрабатываем и собираем станки на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря большой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания на сто процентов удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании, — отметил генеральный директор предприятия Олег Нефедов.

    Продукция производителя применяется в авиа- и автомобилестроении, микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и многих других.

    Цифровизация ритейла: тренды, инновации, крупнейшие ИТ-поставщики.

    Развитие собственных производственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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    Начало производства лазеров за 230 млн рублей

    13 апреля 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров приняли участие в церемонии запуска производства лазеров и лазерного оборудования на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Речь идет о проекте компании «Лассард», в который было инвестировано около 230 млн рублей. На предприятии создано 140 рабочих мест со средней месячной зарплатой в 130 тыс. рублей.

    Мощности завода позволяют выпускать до тысячи лазеров и более 400 единиц оборудования для лазерной обработки металлов в год, включая:

    — станки лазерной резки Optimum F (аналог швейцарского Bystronic DNE 1530 и турецкого Ermaksan Fibermak);

    — портальную установку очистки листовых материалов Cleaner Portal (аналогов нет);

    — эксимерный лазер CL 7700 (аналог немецкого Zeiss Mel 90);

    — офтальмологическую систему Visum (аналог американской системы LenSx);

    — твердотельный квантрон LS-Q3-1064 CW (аналог прибора американской компании Northrop Grumman);

    — волоконные лазеры два киловатта (аналоги американских IPG и Coherent).

    Как сообщается на сайте мэра Москвы, московские потребители закупают около 40% продукции группы компаний «Лассард». Остальная часть поставляется в 40 регионов России, а тажке экспортируется в семь стран мира — Белоруссию, Грецию, Казахстан, Китай, Кубу, Таджикистан и Южную Корею. Большая часть (70%) основного производственного оборудования и комплектующих производится в России, 30% импортировано из-за рубежа.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:34 27.09.24
    #1289533
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      27.09.2415:04:48

      Опередили меня с этой очень и очень важной новостью

      Вместо обеда выискивал. Пожертвовал спуском нового фрегата    

      #1289541
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.09.2414:34:11

    Эксимерный лазер, опытные образцы которого сегодня произведены ГК «Лассард», позволяет говорить о том, что мы все ближе к производству литографов на 130 нм (который появится в 2026 году)

    130 нанометров — это уже большая часть бытовой техники, а так же и военной электроники, от которой требуется повышенная «дубовость» для длительного хранения без деградации и устойчивость к электромагнитным помехам.

    и на 90 нм, и на 65 нм

    Заполнение тех же ниш.

    Далее наступит очередь уже десятков нанометров, ну, а там и единиц. Правда потребуется переход на рентгеновскую литографию, но направление известное, другими уже пройденное, так ничего невозможного.

    #1289535
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      27.09.2414:39:19

      Пока только китайцы думают про рентгеновский вариант и может быть что-то пытаются делать.

      До уровня 1 нм (может и ниже) можно дойти без рентгеновской литографии (EUV литография).

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:42 27.09.24
      #1289539
      • Badassgoliath Badassgoliath
        27.09.2415:13:35

        До уровня 1 нм (может и ниже) можно дойти без рентгеновской литографии (EUV литография).

        Дальше единиц нанометров, в моём представлении, есть фундаментальная проблема. Ширина «дорожек» начинает быть сопоставима с размерами атомов, примерно в несколько сот раз соотношение. Такие чипы (ниже нанометра) наверное будут неустойчивы по характеристикам во времени.

        По нанометрам — на 90 нм выпускались чипы в 2006 году, например центральный процессор PlayStation 3, в то время передовой чип. Кому-то может показаться, что наше отставание непреодолимо. Но это не так. Во-первых, навёрстывание ускоряется. Во-вторых, у микроэлектроники есть предел (потому и уделяется столько внимания оптическим процессорам).

        Например, возьмём космос. В 1960х годах СССР и США опережали всех других в космосе, отставание у прочих казалось непреодолимым. Но прошло 60 лет, а никакой антигравитации пока не изобретено, двигатели на том же принципе — и другие страны, типа Китая и Индии, уверенно догнали. Потому что лидеры упёрлись в технологический предел химических ракет.

        Такой же предел есть и у микроэлектроники.

        #1289542
        • Е.Юрий Е.Юрий
          27.09.2416:03:24

          Дальше единиц нанометров, в моём представлении, есть фундаментальная проблема. Ширина «дорожек» начинает быть сопоставима с размерами атомов

          В том то и дело, что литографы печатают на 13 нм, а все остальное это технология размещения элементов. Наши инженеры смогли изготовить прототип на 11 нанометров.

          #1289548
      • Badassgoliath Badassgoliath
        27.09.2415:15:27

        Пока только китайцы думают про рентгеновский вариант и может быть что-то пытаются делать.

        Да? Не слежу. Я-то думал, что рентгеновские литографы уже используются. Ну, нам же легче.

        #1289544
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