Две трети комплектующих для производства мебели в Чехове теперь российские

© storage.yandexcloud.net

Мебельная фабрика «Бюрократ» в Чехове успешно реализует программу импортозамещения, она внедряет собственное производство и улучшает качество

Как отмечается, на старте основная продукция предприятия почти полностью состояла из зарубежных комплектующих и материалов. Сегодня доля импорта не превышает 30%. Металлические каркасы, пластиковые детали, чехлы, наполнители для них — теперь российские.

© storage.yandexcloud.net

Предприятие занимает площадь 70 тыс. кв. м и обеспечивает работой 1100 человек, у него передовое оборудование, своя лаборатория качества.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.