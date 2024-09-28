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Производство

Две трети комплектующих для производства мебели в Чехове теперь российские

 © storage.yandexcloud.net

Мебельная фабрика «Бюрократ» в Чехове успешно реализует программу импортозамещения, она внедряет собственное производство и улучшает качество

Как отмечается, на старте основная продукция предприятия почти полностью состояла из зарубежных комплектующих и материалов. Сегодня доля импорта не превышает 30%. Металлические каркасы, пластиковые детали, чехлы, наполнители для них — теперь российские.

 © storage.yandexcloud.net

Предприятие занимает площадь 70 тыс. кв. м и обеспечивает работой 1100 человек, у него передовое оборудование, своя лаборатория качества.

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Источник: https://regions.ru/chekhov/ekonomik...a-mebeli-v-chehove-teper-rossiyskie

Московская область, мебель
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