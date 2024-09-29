Контейнеровоз типа Panamax впервые прошёл по Северному морскому пути
Крупный контейнеровоз типа Panamax впервые прошёл по Северному морскому пути в Китай, причем за короткий срок. Арктический маршрут, по которому 294-метровое судно Flying Fish 1 проследовало из Санкт-Петербурга до Шанхая, занял чуть больше трех недель, тогда как традиционное прохождение через Суэцкий канал на две недели дольше, передает «ФедералПресс».
Грузовместимость судна-контейнеровоза Flying Fish 1 составляет 4890 контейнеров TEU. До сих пор по СМП ходили лишь небольшие контейнерные суда грузовместимостью до 2000 TEU. Всего в 2024 году по СМП планируется совершить порядка 20 транзитных рейсов — в основном из России в порты Китая.
FLYING FISH 1 вышло из Санкт-Петербурга 3 сентября и через неделю вошло в Северный морской путь у Новой Земли. Вскоре оно встретилось с другим китайским контейнеровозом, что стало первым подобным случаем в Арктике. Встреча произошла ночью в 850 морских милях от Северного полюса, без льда на горизонте.
Судно шло со скоростью 16 узлов по всему маршруту, что показывает, как сильно изменились ледовые условия в Арктике за последние два десятилетия. Оно продолжило путь через моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, избегая небольших ледяных полей возле острова Врангеля.
17 сентября судно покинуло арктический маршрут, пройдя через Берингов пролив недалеко от Аляски, не прибегая к помощи ледоколов, всего через шесть дней после входа в российские арктические воды.
Путь от Балтийского моря до Шанхая составил около 8 000 морских миль, что на 4 000 миль короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Обход Африки, вызванный нестабильностью в Красном море, добавляет еще 4 000 миль к стандартному маршруту до Азии.
Для расширения торгового партнерства между Россией и КНР в августе 2024 года был создан двусторонний подкомитет по сотрудничеству по водным путям в Арктике. Судна следуют в китайские порты из Санкт-Петербурга и Архангельска.
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