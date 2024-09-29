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Транспорт, спецтехника и логистика

Контейнеровоз типа Panamax впервые прошёл по Северному морскому пути

 © content.tek.fm

Крупный контейнеровоз типа Panamax впервые прошёл по Северному морскому пути в Китай, причем за короткий срок. Арктический маршрут, по которому 294-метровое судно Flying Fish 1 проследовало из Санкт-Петербурга до Шанхая, занял чуть больше трех недель, тогда как традиционное прохождение через Суэцкий канал на две недели дольше, передает «ФедералПресс».

Грузовместимость судна-контейнеровоза Flying Fish 1 составляет 4890 контейнеров TEU. До сих пор по СМП ходили лишь небольшие контейнерные суда грузовместимостью до 2000 TEU. Всего в 2024 году по СМП планируется совершить порядка 20 транзитных рейсов — в основном из России в порты Китая.

FLYING FISH 1 вышло из Санкт-Петербурга 3 сентября и через неделю вошло в Северный морской путь у Новой Земли. Вскоре оно встретилось с другим китайским контейнеровозом, что стало первым подобным случаем в Арктике. Встреча произошла ночью в 850 морских милях от Северного полюса, без льда на горизонте.

Судно шло со скоростью 16 узлов по всему маршруту, что показывает, как сильно изменились ледовые условия в Арктике за последние два десятилетия. Оно продолжило путь через моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, избегая небольших ледяных полей возле острова Врангеля.

17 сентября судно покинуло арктический маршрут, пройдя через Берингов пролив недалеко от Аляски, не прибегая к помощи ледоколов, всего через шесть дней после входа в российские арктические воды.

Путь от Балтийского моря до Шанхая составил около 8 000 морских миль, что на 4 000 миль короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Обход Африки, вызванный нестабильностью в Красном море, добавляет еще 4 000 миль к стандартному маршруту до Азии.

Для расширения торгового партнерства между Россией и КНР в августе 2024 года был создан двусторонний подкомитет по сотрудничеству по водным путям в Арктике. Судна следуют в китайские порты из Санкт-Петербурга и Архангельска.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...uti.html?ysclid=m1nxm1kak7264920287

Северный морской путь, Арктика, контейнерные перевозки
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.09.2421:57:36

    Я наверное опоздал чуть-чуть с этой новостью    

    Контейнеровоз преодолел маршрут из Санкт-Петербурга в Китай за рекордно короткие сроки

    Это также рекордно большой корабль, проплывший по Северному Морскому Пути — 4,890 TEU. Путь контейнеровоз преодолел всего за две недели — на 10 дней или 2800 морских миль короче чем через Суэцкий канал. Не говоря о том, что канал сейчас закрыт и все плавают через Африку.

    Это первый из больших кораблей, который займется регулярными поставками. Потому что Северный Морской Путь — самый простой путь из Европы в Азию.

    Это важное событие, которое напрямую касается перспектив развития Русской Арктики — потому что традиционный маршрут через Суэцкий канал занимает на 15 суток больше. Несмотря на явные преимущества (удешевление логистики и следование в дружественных водах), компании Глобального Юга до недавнего времени не части использовали Северный морской путь, и если и следовали им, то фрахтовали относительно небольшие контейнеровозы — грузовместимостью до 2000 TEU (TEU — единица измерения в логистике, равная одному 20-футовому контейнеру).

    https://t.me/divgen/55301

    #1289631
    • Нет аватара 0SD0S
      30.09.2411:42:41

      Новости огромный плюс.

      Но! Такие суда, не имеющие ледового класса от Arc4 и выше, могут пользоваться этим маршрутом раз в год, в период безледокольного плавания.

      Вот когда в соответствии с планами Росатома построят флот контейнеровозов Arc7, тогда и будет счастье

      #1289662
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        30.09.2420:10:57

        «Счастье» уже, потому что вслед за первым пошёл второй такой контейнеровоз. И будут ещё несколько проходов. СМП начал работать.

        Конечно с ледокольными судами будет лучше и больше.

        #1289695
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    29.09.2421:59:31

    Неважно кто опубликовал, важно что пошли контейнеровозы.

    Отредактировано: Kотенко Cергей~21:59 29.09.24
    #1289632
  • Нет аватара elron
    30.09.2401:44:31

    на картинке явно не маршрут из Питера в Шанхай. если есть возможность, поправьте.

    #1289636
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      30.09.2420:00:23

      Увы, нет лучше. И фотки этого контейнеровоза на данном маршруте тоже нет.

      #1289694
  • Нет аватара Exegen
    30.09.2417:19:23

    Я конечно всё понимаю, но, глядя на картинку с маршрутом, то любой обыватель скажет, что это жопздец, через материк в обход плавать)

    #1289682
    • Нет аватара Tcheluskin
      30.09.2419:12:16

      Нужно глядеть на другую картинку:

       © upload.wikimedia.org

      Отредактировано: Tcheluskin~19:14 30.09.24
      #1289690
      • Нет аватара Scooter
        01.10.2415:16:59

        Tcheluskin,

        Если еще вокруг Африки, то еще + 4000миль

        #1289742
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      30.09.2419:59:16

      Китайцы без выгоды не полезут.

      #1289693
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