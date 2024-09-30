ГАЗ начал выпускать полноприводные Gazelle NN

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Дзен-канал «Строительная техника и транспорт» поделился снимками новых малотоннажников в общем потоке и на автовозе. Похоже, Горьковский автозавод стал мелкосерийно выпускать «Газели NN» в варианте 4×4, а старт продаж состоится только в 2025 году. Новое семейство полноприводников может вытеснить старые «Газели Бизнес». Интересная деталь: клиент сможет выбирать ошиновку на задней оси.

На фото изображена Gazelle NN 4×4 с двускатной ошиновкой, но будут и более проходимые варианты с односкатной ошиновкой, как у «Соболя NN». В таком случае два семейства будут различаться только длиной колёсной базы и заднего свеса. Обе новинки получат общую начинку — 2,5-литровый 150-сильный турбодизель будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой».

Официально «Группа ГАЗ» не анонсировала выпуск полноприводной «Газели NN», но такой автомобиль выглядит логично, ведь версия 4×4 позволит отказаться от старого семейства «Бизнес». Полное замещение грузовичков, фургонов и микроавтобусов может состояться в 2025 году, но клиентам придётся переплатить, ведь «Газель NN» существенно дороже.

В случае с «Соболем NN» доплата за полный привод составляет около 400 тысяч рублей. Базовый фургон «Газель NN» стоит от 3,3 миллиона рублей, то есть версия 4×4 будет стоить около 3,7 миллиона рублей. Впрочем, в гамме могут быть бортовые грузовички, которые даже в полноприводной конфигурации наверняка окажутся дешевле примерно на 200 тысяч.

© avatars.dzeninfra.ru

https://dzen.ru...vnep8TYZy-V_NVg

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