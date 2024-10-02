В Москве открыт учебно-производственный комплекс профтехобразования

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Площадка практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке «Руднево» открыта 2 октября.

Площадка была разработана с учётом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы при поддержке столичных производителей. В здании, площадь которого составляет 9,1 тысячу квадратных метров, находится высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лабораторий, специализирующихся на машиностроении, электронике и авиапромышленности.

В учебно-производственный комплекс входит и промышленный блок, где создаются беспилотные авиационные системы, а также блок мультипрофильной направленности. Отличительной особенностью мастерских является полностью организованный производственный процесс на территории площадки.

Кроме того, на территории площадки организован Центр профессиональных компетенций, который позволит актуализировать образовательные программы с учетом развития науки и производственных технологий, прогнозировать появление новых компетенций с учетом развития производств, а также поддерживать мастеров производственного обучения и развивать их профессиональные навыки.

Благодаря площадке практической подготовки обучение смогут проходить свыше 3 тысяч студентов в год. В этом учебном году планируется подготовить учащихся из 15 колледжей Москвы.

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