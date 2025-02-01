Более 1,4 тысячи станков с ЧПУ установили в московских школах в 2024 году

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В 230 учебных заведениях Москвы в 2024 году прошло обновление инженерных и IT-классов. Закуплено и смонтировано 1,4 тысячи станков с числовым программным управлением, установлены обучающие модульные конструкции.

Теперь столичные школьники теперь могут практиковаться в 3D-печати, фрезеровании дерева, лазерной гравировке и резке. Всю эту технику старшеклассникам предлагается задействовать при изготовлении деталей для своих проектов.

Сейчас каждый третий старшеклассник из столицы обучается в предпрофессиональном классе. Сразу после школы он может закрепить полученные навыки в колледже и через несколько лет устроиться на работу в качестве полноценного специалиста — умелого практика и грамотного теоретика.

В инженерных и IT-классах уже используются новые устройства для изучения промышленной и мобильной робототехники. В авиастроительных инженерных — тренировочные беспилотники и комплекты для оснащения лётных полигонов. В медицинские классы закуплены кушетки, тонометры, медицинские сумки для оказания первой помощи и многое другое.

Недавно стартовал новый сезон столичного проекта «Открой Моспром», нацеленного в том числе и на школьников, — предприятия вновь приглашают в гости тех, кто хочет узнать больше о работе промышленности. Главное правило этой инициативы: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

«Наша школа получила много хороших интересных мобильных роботов-манипуляторов, а также несколько станков, которые помогают детям освоить процессы аддитивного и субтрактивного производства: 3D-печать, фрезерование, точение, сверление, шлифование. У нас появились долгожданные лазерные станки с минимальным порогом вхождения и высоким классом безопасности. Они позволяют очень быстро вырезать детали, собирать прототипы корпусов устройств или сами устройства. Также у нас появились новые 3D-принтеры с дельта-кинематикой, которые быстро печатают миниатюрные изделия. Ученики на них любят делать цветные модели персонажей и мерч для школьных мероприятий.

Фрезерные и гравировальные станки школьники осваивают не так быстро, нужно время, чтобы привыкнуть к инструменту. Но некоторые уже делают большие успехи. Один из учеников ИТ-класса, например, сейчас собирает модель умной теплицы, которая на 90 процентов автоматизирует процесс выращивания микрозелени. Теплицы с автоматическим освещением и поливом создавались и ранее, но мой ученик с помощью шаговых двигателей и микроконтроллеров автоматизировал процесс посадки семян и сбора урожая.

В этом году в учебной программе расширились тематические модули, посвященные промышленной робототехнике, появилось больше часов для изучения беспилотников, поэтому с оборудованием работают не только ученики предпрофессиональных классов. Промышленных роботов у нас программируют все ребята, изучая на практике алгоритмы сортировки и перемещения различных объектов», — поделился Илья Пахомов, учитель технологии и робототехники школы № 771.

В школах также установили универсальные настольные лазерные резчики. С их помощью дети научатся вырезать сложные детали из дерева, акрила, кожи, МДФ, резины и ткани, а также делать гравировку на стекле, керамике и металлах. У устройства есть углекислотный лазер, блок фильтрации воздуха и система охлаждения. Встроенные камеры позволяют управлять его работой с помощью технического зрения по специальным меткам на заготовках, а также дистанционно контролировать процесс.

Станки с ЧПУ и лазерные резчики педагоги могут использовать не только на предпрофессиональных спецкурсах, но и на уроках труда.

«Я с сентября готовлю собственный проект для участия в конференции „Инженеры будущего“. В течение четырех месяцев я проходил предпрофессиональную подготовку в Университете науки и технологий МИСИС, кураторы которого помогли разработать документацию проекта и придумать, как лучше его реализовать. Я разрабатываю автоматизированную теплицу с системой полива, освещения, а также посева семян и сбора микрозелени, и у меня была небольшая сложность с проектированием подвижных частей. Специалисты из вуза подсказали, как могли бы выглядеть эти детали.

Сейчас я на школьном полигоне вместе с руководителем собираю макет: печатаю на 3D-принтере корпуса для теплицы и ходовую каретку. Следующий этап — создание платы для электроники, я ее буду вырезать на фрезерном станке. Лазер, возможно, тоже пригодится для деталей из ДСП», — рассказал Данила Стрекопытов, ученик ИТ-класса школы № 771.

Предпрофессиональные классы открыты более чем в 70 процентах школ столицы. В них обучается около 44 тысяч детей — более трети всех старшеклассников города.

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

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