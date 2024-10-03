Ростех разработал онлайн-платформу для эффективного командного взаимодействия.

Компания «РТ-Техприемка», входящая в состав Госкорпорации Ростех, представила веб-приложение «Онлайн-доска» — российский аналог Miro. Платформа предназначена для командной работы в реальном времени и визуализации данных на одном экране, с возможностью использования на мобильных устройствах.

Этот сервис представляет собой виртуальное пространство для разработки проектов, планирования, создания схем и алгоритмов. Все действия на доске отображаются в режиме реального времени, что способствует эффективному взаимодействию команды при решении сложных задач.

«Онлайн-доска» позволяет создавать объекты в виде фигур и текста, имеет встроенный текстовый редактор и поддерживает хранение файлов различных форматов. Платформа также дает возможность загружать и просматривать изображения, видео и PDF-документы, а также проводить презентации на основе загруженных материалов.

По словам генерального директора «РТ-Техприемки» Владлена Шорина, приложение призвано заменить Miro на российском рынке, предоставляя аналогичный функционал. Первая версия уже прошла тестирование и доступна для всех пользователей. Платформа подходит как для рабочих, так и для личных задач и может быть использована на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, построена на основе современных ИТ-технологий и языков программирования.

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