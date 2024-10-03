В Псковской области спущен на воду новый СВП проекта А25ПС для ФСБ России
Новый пограничный катер на воздушной подушке А25ПС спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Судно предназначено для круглогодичных перевозок с возможностью выхода судна для посадки-высадки пассажиров на необорудованный причалами берег.
Районы и условия эксплуатации:
- морские прибрежные районы, а также внутренние водные пути;
- при движении на воздушной подушке допустимая высота волны 3% обеспеченности не более 1,0 м при скорости ветра не более 10 м/с;
- при движении в водоизмещающем положении допустимая высота волны 3% обеспеченности 2,0 м при скорости ветра не более 12 м/с;
- несудоходные реки и протоки, заснеженные замерзшие русла, засорённые и заболоченные акватории, мелководье, битый лёд.
Основные характеристики
|Вместимость, чел.
|12/52
|Длина габаритная на воздушной подушке, м
|17,23
|Ширина габаритная на воздушной подушке, м
|7,94
|Высота габаритная на воздушной подушке (без мачты), м
|7,7
|Состав экипажа, чел.
|2
|Тип двигателей
|дизельный
|Мощность двигателей, л.с.
|2 х 370
|Скорость хода по воде, км/ч
|70
|Угол преодолеваемого подъёма, град.
|8
|Клиренс, м
|0,95
|Высота преодолеваемого препятствия, м
|0,6
|Расход топлива, л/ч
|110
|Ёмкость топливных баков, л
|800
|Дальность хода, км
|400
|Движительный комплекс
|два 6-лопастных винта в кольцевой насадке
|Ограждение воздушной подушки
|баллонетного типа (надувные скеги, носовое и кормовое гибкое ограждение
|Температурный диапазон эксплуатации, град.С
|от -350С до +350С
|Допустимая скорость ветра, м/с
|15
|Срок службы, лет
|20
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