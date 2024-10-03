В Псковской области спущен на воду новый СВП проекта А25ПС для ФСБ России

Новый пограничный катер на воздушной подушке А25ПС спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

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Судно предназначено для круглогодичных перевозок с возможностью выхода судна для посадки-высадки пассажиров на необорудованный причалами берег.

Районы и условия эксплуатации:

морские прибрежные районы, а также внутренние водные пути;

при движении на воздушной подушке допустимая высота волны 3% обеспеченности не более 1,0 м при скорости ветра не более 10 м/с;

при движении в водоизмещающем положении допустимая высота волны 3% обеспеченности 2,0 м при скорости ветра не более 12 м/с;

несудоходные реки и протоки, заснеженные замерзшие русла, засорённые и заболоченные акватории, мелководье, битый лёд.

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Основные характеристики

Вместимость, чел. 12/52 Длина габаритная на воздушной подушке, м 17,23 Ширина габаритная на воздушной подушке, м 7,94 Высота габаритная на воздушной подушке (без мачты), м 7,7 Состав экипажа, чел. 2 Тип двигателей дизельный Мощность двигателей, л.с. 2 х 370 Скорость хода по воде, км/ч 70 Угол преодолеваемого подъёма, град. 8 Клиренс, м 0,95 Высота преодолеваемого препятствия, м 0,6 Расход топлива, л/ч 110 Ёмкость топливных баков, л 800 Дальность хода, км 400 Движительный комплекс два 6-лопастных винта в кольцевой насадке Ограждение воздушной подушки баллонетного типа (надувные скеги, носовое и кормовое гибкое ограждение Температурный диапазон эксплуатации, град.С от -350С до +350С Допустимая скорость ветра, м/с 15 Срок службы, лет 20

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© media.informpskov.ru

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