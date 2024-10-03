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Судостроение и судоходство

В Псковской области спущен на воду новый СВП проекта А25ПС для ФСБ России

Новый пограничный катер на воздушной подушке А25ПС спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

 © media.informpskov.ru

Судно предназначено для круглогодичных перевозок с возможностью выхода судна для посадки-высадки пассажиров на необорудованный причалами берег.

Районы и условия эксплуатации:

  • морские прибрежные районы, а также внутренние водные пути;
  • при движении на воздушной подушке допустимая высота волны 3% обеспеченности не более 1,0 м при скорости ветра не более 10 м/с;
  • при движении в водоизмещающем положении допустимая высота волны 3% обеспеченности 2,0 м при скорости ветра не более 12 м/с;
  • несудоходные реки и протоки, заснеженные замерзшие русла, засорённые и заболоченные акватории, мелководье, битый лёд.

 © media.informpskov.ru

Основные характеристики

Вместимость, чел. 12/52
Длина габаритная на воздушной подушке, м 17,23
Ширина габаритная на воздушной подушке, м 7,94
Высота габаритная на воздушной подушке (без мачты), м 7,7
Состав экипажа, чел. 2
Тип двигателей дизельный
Мощность двигателей, л.с. 2 х 370
Скорость хода по воде, км/ч 70
Угол преодолеваемого подъёма, град. 8
Клиренс, м 0,95
Высота преодолеваемого препятствия, м 0,6
Расход топлива, л/ч 110
Ёмкость топливных баков, л 800
Дальность хода, км 400
Движительный комплекс два 6-лопастных винта в кольцевой насадке
Ограждение воздушной подушки баллонетного типа (надувные скеги, носовое и кормовое гибкое ограждение
Температурный диапазон эксплуатации, град.С от -350С до +350С
Допустимая скорость ветра, м/с 15
Срок службы, лет 20

 © media.informpskov.ru

 © media.informpskov.ru

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Источник: https://informpskov.ru/look_listen/fotorep/32474.html

СВП, судно на воздушной подушке, А25ПС
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