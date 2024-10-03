Компания «Конкордия» презентовала первую модель электрического самосвала.

Самосвал создан на базе серийного электромобиля Урбис Суперкарго и оснащён уже проверенными компонентами: 10-киловаттным электродвигателем и инвертором от «Приводной техники», а также литий-железофосфатным аккумулятором на 72 В от екатеринбургской компании «Райвал». Эти элементы обеспечивают запас хода в 80 км на одной зарядке при полной загрузке.

Самосвальный кузов вмещает до 200 кг груза, хотя транспортировать можно до 600 кг, но ссыпать лишь треть от этого объёма. Подъёмный механизм оснащён 12-вольтовым 2-киловаттным электродвигателем, соединённым с гидростанцией, что обеспечивает электогидравлический привод кузова.

Кузов покрыт съёмным тентом, что предполагает загрузку материалов не с помощью экскаватора. Размеры кузова без учёта тента составляют 1400×1200×250 мм.

Компания «Конкордия» из Дмитрова Московской области заявляет о себе как о ведущем российском производителе экскурсионных электромобилей, гольфкаров и электрогрузовиков. По её утверждениям, она занимает лидирующую позицию в отечественной отрасли утилитарного электротранспорта, не предназначенного для дорог общего пользования, и её доля составляет около 80% производства такой техники в России.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.