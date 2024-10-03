В Московской области наладили производство керноотборников для дорожного стрительства

Российская частная компания Iron Mole представила новый кернооборник CD-250 созданный для контроля дорожного строительства. Это надежный и неприхотливый инструмент способен бурить отверстия в камне, бетоне, асфальте буровыми алмазными коронками. Цена керноотборника в три раза дешевле зарубежных аналогов. Благодаря двухтактному бензиновому двигателю, керноотборник может работать там, где нет подключения к электрической сети. Максимальный диаметр бурения колцевой буровой коронкой 250 мм. Применение керноотборника CD250 существенно сохранит бюджет на оснащение тестовой лаборатории, цена керноотборника ниже зарубежных аналогов, коронки применяемые для бурения имеют стандартную резьбовую посадку 1 ¼ дюйма, а запчасти в случае необходимости можно купить на любом российском маркетплейсе.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.