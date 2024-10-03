стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Статистика

В сентябре продажи новых автомобилей превысили 150 тысяч единиц

 © ixbt.com

По итогам сентября 2024 года в России было продано 150,9 тыс. новых легковых машин. Этот результат оказывается максимальным начиная с мая 2021-го, т. е. за почти 3,5 года.

В последний раз больше новых автомобилей за один месяц было реализовано в апреле 2021 года — 171,5 тыс. штук. С тех пор и по август 2024-го ежемесячные объемы продаж ни разу не смогли достичь даже 150 тыс. единиц.

Что касается сентябрьских итогов, то они оказываются на 2% больше, чем месяцем ранее (в августе 2024-го — 148,3 тыс. шт.), и на 37% выше показателя годичной давности (в сентябре 2023-го — 110,4 тыс. шт.).

Лидерство здесь по-прежнему принадлежит отечественной «Ладе» (35 тыс. шт.).

Отметку в 10 тысяч машин также преодолели китайские Haval (19,7 тыс. шт.), Chery (16,2 тыс. шт.), Geely (16,1 тыс. шт.) и Changan (11,5 тыс. шт.).

Объёмы реализации каждого из оставшихся брендов не дотянули и до 5 тысяч единиц. Что касается итогов 9 месяцев 2024 года, то объем российского авторынка за этот период составил 1 млн 154,8 тыс. штук, показав рост на 61%.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.autostat.ru/news/58579/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


статистика, машиностроение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    04.10.2408:57:15

    Китайские марки тоже набирают обороты, АвтоВАЗу надо расширять ассортимент, покупатель явно ищет что-то за пределами ниши «Гранты» и «Весты».

    #1289892
    • Нет аватара Argonaft
      04.10.2410:34:15

      Производители пишут, что это не рентабельно   

      Я короче ни фига не понимаю, что происходит… Есть же куча желающих приобрести машины, даже по космических ценам, но производителю дорого развивать производство…

      И как это в нищие 90-е умудрялись столько разных интересных проектов выставлять и легковые и грузовые с автобусами, не было денег только в производство запустить! А тут вроде и деньги появились, а теперь проектов ноль. Нивы новой нет, Уазика нового нет, Буханки нет.

      Москвич — вроде как изначально говорилось, что пока начинают собирать китайцев, чтобы завод не простаивал, а в это время готовят свою модель… А по факту, ни фига они не готовят, а просто сильнее локализуют производство китайцев…

      Парадокс, блин

      #1289898
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,