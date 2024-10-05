Росатомфлот завершил доковый ремонт первого в мире атомного ледокола «Ленин».

ФГУП «Росатомфлот» в Мурманске завершил доковый ремонт первого в мире атомного ледокола «Ленин», сообщает пресс-служба предприятия.

«4 октября атомный ледокол „Ленин“, который является основой Арктического выставочного центра, покинул плавдок ПД-3 при помощи буксиров и вернулся на постоянное место у причала Морского вокзала», — говорится в сообщении.

Во время ремонта проведены работы по восстановлению донно-бортовой арматуры судна. Для покраски корпуса использовано около 10 тонн лакокрасочных материалов и 200 тонн абразивов.

Ледокол-музей «Ленин» отправился на плановый ремонт, который проводится раз в десять лет, в августе. Последний раз судно ремонтировалось в доке в 2013 году, однако часть работ была перенесена.

В 2016 году ледокол получил статус памятника федерального значения, а в октябре 2018 года ему вручили паспорт и охранное обязательство.

Ледокол «Ленин» — одна из популярных достопримечательностей Мурманской области. В 2023 году его посетили около 79 тысяч человек, а с 2009 года — более 665 тысяч.

На борту судна регулярно проводятся экскурсии, визиты делегаций, а также образовательные и официальные мероприятия. На ледоколе размещена постоянная экспозиция «Атом и Арктика» и информационный центр по атомной энергии.

«Ленин» — первое в мире гражданское судно с ядерной энергетической установкой, заложенное 24 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Сдано в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. В 2009 году ледокол прибыл к месту своей постоянной стоянки у причала в Мурманске.

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