В РФ представили первую крытую кресельную канатную дорогу

Крупнейшая российская компания по изготовлению и строительству канатных дорог «Скадо» разработала первую отечественную кресельную дорогу, сообщил ТАСС представитель «Скадо» Андрей Баканов на площадке Форума туристических территорий. Разработка позволит заместить импортные аналоги.

«Пассажиры кресельных канатных дорог нуждаются в защите от непогоды, ветра, снега. И такую разработку мы провели. В этом году мы разработали крытую канатную дорогу, в которой четырехместные кресла накрываются одним общим колпаком и пассажиры будут защищены от непогоды. Садясь, пассажиры будут опускать колпак, а когда поездка завершается, колпак легко откидывается и можно выйти. Это первое отечественное кресло с фиксированным колпаком», — сказал Баканов.

Ранее кресельные канатные дороги нового поколения установили на нескольких российских горнолыжных курортах. Они были импортного производства. Первую отечественную крытую кресельную канатную дорогу планируют установить в 2025 году на курорте «Губаха» в Пермском крае. «Рассчитываем, что в следующем году эта канатная дорога с креслами, имеющими защитные колпаки, будет реализована на горнолыжном курорте „Губаха“. Курорт находится на севере Пермского края, а там достаточно холодно, посетителям хотелось бы иметь возможность укрыться от непогоды во время поездки», — добавил он.

Баканов добавил, что компания также разработала отечественный ленточный подъемник с оборудованной защитной галереей от дождя и снега. «Уже больше десяти штук, более десяти комплектов таких подъемников, поставили в разных абсолютно климатических зонах. В Казахстане, в горах, в средней полосе, в Магадане даже», — уточнил он.

Самарская «Скадо» построила в России и странах СНГ 452 канатные дороги. Компания имеет собственное производство, конструкторское бюро и монтажное подразделение.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия.

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