Специалисты ОДК собрали второй опытный образец индустриального двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25

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АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось.

Второй созданный ОДК опытный образец двигателя АЛ-41СТ-25 впервые демонстрируют на выставке «Импортозамещение в газовой отрасли», которая проходит в рамках Петербургского международного газового форума-2024. Фото: ОДК

Среди преимуществ двигателя — быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря компактным размерам, меньшей по сравнению с аналогами массе и электронному блоку управления двигателем. Изделие отличает низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов. Прогнозный ресурс силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью повышения до 150 тысяч.

Двигатель создан в партнерстве с компанией «Газпром» для импортозамещения зарубежного оборудования, у него высокие технико-экономические характеристики, которые соответствуют мировым стандартам в своем классе мощности, отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

«Сейчас ОДК реализует комплексную инвестиционную программу по техническому перевооружению предприятий. Это в долгосрочной перспективе обеспечит растущие потребности газовой отрасли в современных отечественных газотурбинных двигателях, включая АЛ-41СТ-25».

До конца года, после стендовых испытаний на предприятии ОДК-УМПО, двигатель АЛ-41СТ-25 поступит на компрессорную станцию для комплексных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации в составе газоперекачивающего агрегата.

Первый образец двигателя поступил в опытно-промышленную эксплуатацию в конце сентября 2024 года. Он работает на компрессорной станции «Арская», которая входит в «Газпром трансгаз Казань».

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