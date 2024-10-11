В Самарской области открылось производство сухих строительных смесей

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В Самарской области состоялся запуск нового производственного комплекса сухих строительных смесей компании «Декоратор». Проект был реализован при поддержке ВТБ. Банк предоставил предприятию кредит в размере 300 млн рублей сроком на 10 лет в рамках совмещения программы МЭР № 1764 и льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП.

Производственный комплекс построен менее чем за год. При его строительстве были задействованы отечественные поставщики стройматериалов и оборудования.

Новый заводской комплекс выпускает различные виды сухих строительных смесей общим объемом до 13 тонн в час. Продукция предприятия уже поставляется как в регионы России, так и в страны ближнего зарубежья. Особенностью нового производственного комплекса является практически полная автоматизация процессов: от загрузки компонентов смесей до формирования паллет с готовым продуктом они выполняются без использования ручного труда.

— Проект для нас по-настоящему знаковый. Это первое производство, которое было построено с нуля. Первое производство такой высоты на этой площадке и такой степени автоматизации, технологичности. Первое производство, которое мы реализовали с нашим финансовым партнером — банком ВТБ. Благодарю банк за доверие. Уверен, что это первый, но не последний наш совместный проект, — отметил Александр Рипа, соучредитель ГК «Декоратор».

— ВТБ поддержал инициативу и выступил финансовым партнером проекта по созданию современного, высокотехнологичного производства. Компания «Декоратор» развивается, прирастает новыми мощностями, компетенциями, профессиональными сотрудниками. Со своей стороны мы всегда готовы помочь в решении и стратегических, и текущих задач развития бизнеса наших партнеров, — отметил бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Справка

Компания «Декоратор» работает на рынке строительных и отделочных материалов с 1997 года. Производит гипсовые строительные плиты и гипсокартон, наливные полы, штукатурки, шпатлевки, различные виды клеев, огнебиозащитные материалы, монтажные пены, пропитки по камню, декоративные штукатурки и краски.

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