ТМК освоила термообработку ТБД в промышленных масштабах

ТМК освоила термообработку ТБД в промышленных масштабахСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и компания ТМК Трубопроводные решения, входящие в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоили промышленную технологию термообработки труб большого диаметра (ТБД). Обработанные трубы, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками, будут использоваться для строительства сложных трубопроводов.
На производственных площадках ЧТПЗ успешно термообработана опытно-промышленная партия объемом 200 тонн. Процесс снижает остаточные напряжения, возникающие при формовке труб диаметром 508 и 813 мм, минимизируя риски при монтаже и эксплуатации, что позволяет ускорить ввод трубопроводов в строй. Для этого были разработаны новые технологические и логистические решения, такие как оптимальная схема расположения труб на ложементах и подбор временного и температурного режима.
«Современная технологическая база, совершенствование производства и квалифицированные кадры позволяют ТМК расширять продуктовый и сервисный портфель в ответ на рыночный спрос. Совместная работа ЧТПЗ и ТМК ТР дала возможность освоить новую технологию и впервые провести термообработку ТБД в промышленных масштабах, оптимизировав затраты и сократив сроки производства», — отметил Евгений Засельский, заместитель генерального директора ТМК по технологии и качеству.
Следующий этап проекта — термообработка толстостенных труб, изготовленных на сварочных станах с применением многопроходной сварки.
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Александр Петров