ТМК освоила термообработку ТБД в промышленных масштабах

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и компания ТМК Трубопроводные решения, входящие в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоили промышленную технологию термообработки труб большого диаметра (ТБД). Обработанные трубы, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками, будут использоваться для строительства сложных трубопроводов.

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На производственных площадках ЧТПЗ успешно термообработана опытно-промышленная партия объемом 200 тонн. Процесс снижает остаточные напряжения, возникающие при формовке труб диаметром 508 и 813 мм, минимизируя риски при монтаже и эксплуатации, что позволяет ускорить ввод трубопроводов в строй. Для этого были разработаны новые технологические и логистические решения, такие как оптимальная схема расположения труб на ложементах и подбор временного и температурного режима.

«Современная технологическая база, совершенствование производства и квалифицированные кадры позволяют ТМК расширять продуктовый и сервисный портфель в ответ на рыночный спрос. Совместная работа ЧТПЗ и ТМК ТР дала возможность освоить новую технологию и впервые провести термообработку ТБД в промышленных масштабах, оптимизировав затраты и сократив сроки производства», — отметил Евгений Засельский, заместитель генерального директора ТМК по технологии и качеству.

Следующий этап проекта — термообработка толстостенных труб, изготовленных на сварочных станах с применением многопроходной сварки.

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