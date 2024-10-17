В Бердске открыли хлебокомбинат после большой реконструкции

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16 октября в мире отметили День хлеба. К этой дате одно из старейших хлебопекарных предприятий Новосибирской области закончило масштабную реконструкцию.

За полгода модернизировали тестомесы, печи, для изготовления нарезных батонов построили отдельный цех. Также на заводе открыли новую столовую. Для водителей обновили автопарк, закупили сотню хлебных фургонов.

В новом цехе каждый час выпекают больше трех тысяч батонов. Оборудование полностью автоматизировано: аппарат замешивает тесто, приводит в форму, настаивает его и выпекает в огромной туннельной печи высотой 24 метра. Ссвежую выпечку упаковывают и отправляют на прилавок. При комбинате теперь работает магазин. Хорошо знают бердский хлеб и в соседнем Искитиме, и в Новосибирске. В планах компании ─ выйти за пределы региона.

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