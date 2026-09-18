Открыт новый терминал в аэропорту Барнаула
18 сентября официально дан старт работе нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Барнаула имени Германа Степановича Титова.
Площадь терминала составляет 9,8 тысячи квадратных метров. Его пропускная способность составляет до 600 пассажиров в час, а расчетная мощность годового пассажиропотока — свыше одного млн человек.
Стоимость нового аэровокзального комплекса составила 7,5 млрд рублей.
Строительство терминала началось в сентябре 2023 года и завершилось в июне 2026-го. Комплекс построили за 28 месяцев. С 19 августа он работал в режиме тестовой эксплуатации.
Для пассажиров предусмотрено следующее расположение основных зон:
- 1-й этаж — регистрация пассажиров и прием багажа, стойка информации, медицинский пункт;
- 2-й этаж — предполетный досмотр и представительства авиакомпаний;
- 3-й этаж — зона ожидания вылета и комната матери и ребенка.
Для удобства пассажиров были предусмотрены: 13 стоек регистрации, включая стойку для негабаритного багажа; две багажные ленты длиной по 36 метров; три телетрапа для посадки в самолёт непосредственно из здания; просторные технологические, сервисные и коммерческие зоны.
в рамках проекта обновили и привокзальную площадь. Новые краткосрочная и долгосрочная парковки рассчитаны на 369 автомобилей. На территории аэровокзального комплекса работают точки питания и магазины с сувенирами и товарами первой необходимости.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Алтайский шинный комбинат выпустил первые партии авиашин для новых российск...на глубокая модернизация производства, завершён монтаж нового оборудования.
- Дан старт работе нового терминала внутренних воздушных линий международного...ылета, а также реконструируют перрон и взлетно-посадочную полосу.
- Аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 31 марта встретил..., которые позволяют заходить и выходить из самолета, минуя улицу.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1