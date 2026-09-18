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1 день назад 770
Kотенко Cергей Авиация

Открыт новый терминал в аэропорту Барнаула

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18 сентября официально дан старт работе нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Барнаула имени Германа Степановича Титова.

Площадь терминала составляет 9,8 тысячи квадратных метров. Его пропускная способность составляет до 600 пассажиров в час, а расчетная мощность годового пассажиропотока — свыше одного млн человек.

Стоимость нового аэровокзального комплекса составила 7,5 млрд рублей.

Строительство терминала началось в сентябре 2023 года и завершилось в июне 2026-го. Комплекс построили за 28 месяцев. С 19 августа он работал в режиме тестовой эксплуатации.

Для пассажиров предусмотрено следующее расположение основных зон:

  • 1-й этаж — регистрация пассажиров и прием багажа, стойка информации, медицинский пункт;
  • 2-й этаж — предполетный досмотр и представительства авиакомпаний;
  • 3-й этаж — зона ожидания вылета и комната матери и ребенка.

Для удобства пассажиров были предусмотрены: 13 стоек регистрации, включая стойку для негабаритного багажа; две багажные ленты длиной по 36 метров; три телетрапа для посадки в самолёт непосредственно из здания; просторные технологические, сервисные и коммерческие зоны.

в рамках проекта обновили и привокзальную площадь. Новые краткосрочная и долгосрочная парковки рассчитаны на 369 автомобилей. На территории аэровокзального комплекса работают точки питания и магазины с сувенирами и товарами первой необходимости.

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Источник: brl.mk.ru

Комментарии 1

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  • Holso Stitchred Holso Stitchred19.09.26 18:18:38

    Почему в личном блоге? Для алтайцев это долгожданная новость.

    #1321507