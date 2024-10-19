В дагестанском селе Кумух открыт детсад на 120 мест

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В селе Кумух Лакского района Дагестана состоялось оржественное открытие нового современного дошкольного учреждения на 120 мест.

Строительство объекта было начато в рамках республиканской инвестиционной программы в декабре 2021 года, подрядной организацией выступило ООО «Дагсвязьинвест».

На объект было направлено порядка 120 млн рублей бюджетных средств.

Новый детский сад предусматривает возможность полного дневного пребывания детей до 12 часов.

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