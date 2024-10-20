На комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске началась доставка оборудования

На проекте ДГП-2 в Тоболске обе площадки готовы к приёму крупнотоннажных и крупногабаритных грузов: все работы по возведению фундаментов и сетей завершены, на их месте сейчас чистое бетонное основание. Первые единицы КТГ уже приехали на строительную площадку из промышленного речного порта. Пик доставки оборудования придётся на октябрь-декабрь 2024 года, всего будет доставлено более 130 единиц крупногабаритного оборудования.

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