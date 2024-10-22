Автотехника на шасси КАМАЗ для нефтегазодобывающих компаний

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ПАО «КАМАЗ» совместно с официальным партнёром ОАО «РИАТ» создали передвижную водогрейную установку на шасси КАМАЗ-43118-RR. Несколько единиц спецтехники отгружены заказчику из Оренбурга.

Передвижная водогрейная установка РИАТ разработана для эффективного нагрева больших объемов воды при гидроразрыве пласта (ГРП), для технологического использования в технологиях ГРП, колтюбинга, зарезки боковых стволов и других операциях нефтегазодобывающих компаний. Также установка может быть использована для систем отопления и теплоснабжения временных жилых комплексов, может применяться в экстренных ситуациях для подключения к системе отопления, когда центральное отопление не функционирует.

Благодаря использованию полноприводного шасси КАМАЗ-43118 передвижная водогрейная установка отличается высокой проходимостью, надёжностью и имеет ряд преимуществ. Высокая удельная мощность и широкий диапазон рабочих оборотов, отличные тягово-динамические качества. Используемый на шасси двигатель КАМАЗ 689.512-340 имеет уменьшенные нагрузки на шейки коленчатого вала для увеличения ресурса и сниженный на 8-12% расход топлива по сравнению с серийными автомобилями. Шасси КАМАЗ — надёжный и привычный выбор нефтесервисных компаний.

Водогрейная установка оснащена современным отопительным водогрейным, жаротрубным котлом мощностью 2500 кВт с закрытой камерой сгорания. Котёл разработан с применением передовых технологий: три прохода продуктов сгорания, два из которых проходят через топку, а третий — через трубный пучок со спиральными турбулизаторами. Это создает турбулентность в потоке нагретых газов, что значительно увеличивает теплопередачу и обеспечивает КПД более 90%.

При разработке водогрейной установки учитывались требования к круглосуточной работе в самых суровых климатических условиях: от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Это делает установку незаменимым помощником для предприятий, работающих в непростых климатических условиях. Есть возможность внесения изменений в конструкцию водогрейной установки в соответствии с требованиями заказчика.

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