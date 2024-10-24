Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине

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Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре.

Подстанция в «Уюн парке» — самый крупный объект энергетической инфраструктуры, введенный в Сахалинской области за последние 25 лет. Она позволит обеспечить электричеством до 15 тыс. жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска.

Электроэнергией микрорайон «Уюн» обеспечит новая подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ. Шесть из них уже готовы. На новом энергообъекте в настоящее время завершен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подстанции. Все оборудование на ней отечественного производства, его установкой занимались российские специалисты. Оснащение, изготовление в городе Великие Луки, позволило сократить размеры подстанции почти в три раза, новые трансформаторы также имеют уменьшенные габариты.

Работа была сделана качественно и в сжатые сроки. Ценно, что «Уюн парк» — масштабный и перспективный микрорайон, который становится одной из главных точек притяжения в городе. Это жилой комплекс столичного уровня. Мы обеспечиваем его всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Здесь предусмотрен большой объем арендного жилья для врачей, учителей, работников культуры и других востребованных на островах специалистов.

Жилой комплекс «Уюн парк» входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации. В микрорайоне планируется строительство 300 тысяч квадратных метров жилья на 15 тысяч человек. На сегодня здесь сдали три дома на 400 квартир. В этом году должны ввести 11 многоэтажек почти на 2000 квартир. В 2025 году завершат строительство еще двух корпусов на 428 квартир. В перспективе на площадке вырастет более 30 многоэтажных домов, а также школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест.

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