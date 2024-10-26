Три новых детских сада открыли в Пушкинском и Выборгском районах Санкт-Петербурга

Великоросс 26 октября 2024, 14:14 Детские сады и школы
Три новых детских сада открыли в Пушкинском и Выборгском районах Санкт-ПетербургаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
25 октября в Петербурге торжественно открыли сразу три новых детских сада.
Детей готовы принять сад № 52 в Пушкинском районе и два корпуса сада № 13 в Выборгском районе. Все здания оборудованы по петербургскому стандарту: здесь есть музыкальные и спортивные залы, специализированные кабинеты, современные системы безопасности.
По данным на 1 сентября 2024 года в Северной столице было 7,5 тысячи свободных мест в детских садах.
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