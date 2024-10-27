«Северная верфь» улучшила производственный процесс на одном из своих технологических участков.

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В трубомедницком цехе (020) организовали новый заготовительный участок, благодаря которому высококвалифицированные сотрудники теперь могут почти не тратить время на подготовительные этапы.

Они оставляют задание на изготовление труб и арматуры, а на следующий день получают готовые заготовки для выполнения более сложных операций, таких как сгибание, сборка и монтаж труб по заказам, сообщает Telegram-канал ПАО СЗ «Северная верфь».

В последние месяцы в цехе 020 также оптимизировали производственный поток, освободили ранее нерационально используемые площади, и благодаря загрузке простаивающего оборудования, улучшению логистики и перераспределению задач между рабочими разной квалификации сократили трудозатраты и увеличили выработку на 35%.

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