Спущен на воду второй колесный теплоход проекта ТСК.566

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Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества продолжается строительство второго буксирного колесного теплохода по проекту ТСК.566, сообщает пресс-служба РКО.

Класса судна РКО — «Р1,2.

Технические характеристики судна:

габаритная длина, м — 44,8;

длина по КВЛ, м — 44,15;

ширина габаритная, м — 17,7;

ширина по КВЛ, м — 9,0;

высота борта на миделе, м — 2,5;

высота надводного борта, м — 1,53;

дедвейт, т — 44,55

мощностью, л.с. — 800.

Напомним, строительство головного судна этого проекта завершилось в августе нынешнего года.

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