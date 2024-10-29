Спущен на воду второй колесный теплоход проекта ТСК.566

Спущен на воду второй колесный теплоход проекта ТСК.566Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества продолжается строительство второго буксирного колесного теплохода по проекту ТСК.566, сообщает пресс-служба РКО.
Класса судна РКО — «Р1,2.
Технические характеристики судна:
габаритная длина, м — 44,8;
длина по КВЛ, м — 44,15;
ширина габаритная, м — 17,7;
ширина по КВЛ, м — 9,0;
высота борта на миделе, м — 2,5;
высота надводного борта, м — 1,53;
дедвейт, т — 44,55
мощностью, л.с. — 800.
Напомним, строительство головного судна этого проекта завершилось в августе нынешнего года.
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