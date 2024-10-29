стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 29 октября 2024, 13:14 Судостроение и судоходство

Спущен на воду второй колесный теплоход проекта ТСК.566

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © www.korabel.ru

Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества продолжается строительство второго буксирного колесного теплохода по проекту ТСК.566, сообщает пресс-служба РКО.

Класса судна РКО — «Р1,2.

Технические характеристики судна:

габаритная длина, м — 44,8;

длина по КВЛ, м — 44,15;

ширина габаритная, м — 17,7;

ширина по КВЛ, м — 9,0;

высота борта на миделе, м — 2,5;

высота надводного борта, м — 1,53;

дедвейт, т — 44,55

мощностью, л.с. —  800.

Напомним, строительство головного судна этого проекта завершилось в августе нынешнего года.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...nogo_teplohoda_proekta_tsk_566.html

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Барнаул, проект ТСК.566
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,