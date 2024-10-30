Завод «Ярославич» создал собственную транспортную тележку с увеличенной грузоподъемностью.

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Тележка демонстрирует высокую грузоподъемность, надежность в сложных условиях сельского хозяйства, устойчивость и маневренность при передвижении. Она должна быть не только прочной, но и надежной в эксплуатации.

После обширных испытаний, длившихся почти два года, завод в Ярославской области в сентябре 2024 года начал серийный выпуск полуприцепа на усиленной двухосной тележке «Ярославич» — модели ПСП-20, одной из самых востребованных в линейке ПСП «Гигант». Завод отмечает, что новая балансирная тележка имеет множество преимуществ: ее конструкция проста и практически не требует обслуживания, обеспечивает равномерное распределение давления на все колеса, минимальное воздействие на почву, устойчивость при движении по пересеченной местности, улучшенную проходимость и плавность хода, а также возможность изменения центра тяжести.

© mashnews.ru

Благодаря этим характеристикам завод производит полуприцепы грузоподъемностью до 20 тонн. На новой тележке уже выпускаются модели ПСП-15, ПСП-20 и ПС-20БМ.

Основанный в 1932 году, завод специализируется на проектировании и изготовлении техники и оборудования для сельского хозяйства и коммунальных служб. В его ассортименте — более 100 моделей: почвообрабатывающие агрегаты, тракторные полуприцепы, разбрасыватели удобрений, машины для внесения подстилочных материалов, оборудование для заготовки кормов, манипуляторы и коммунальная техника.

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