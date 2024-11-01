Компания «РМ Рейл» представила две новые модели изотермических вагонов

Представителям крупнейших транспортно-логистических компаний России показали автономный рефрижераторный вагон модели 16-1247 и вагон-термос модели 16-1239

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В России стабильно увеличивается объем грузовых железнодорожных перевозок, требующих соблюдения температурного режима. Однако ключевые типы изотермических вагонов отечественные производители не выпускают серийно. Внутренний спрос на такие вагоны покрывался за счет импорта, а на железных дорогах продолжают использовать старые советские вагоны с многократно продленным сроком службы.

«Для нашей компании производство изотермических вагонов — это новое направление», — отметил генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс.

«За относительно короткий период мы разработали практически полную линейку продукции для перевозки скоропортящихся грузов с лучшими характеристиками. В ближайшее время представим рынку рефрижераторный контейнер грузоподъемностью 30,81 тонны, что является лучшим показателем в отрасли. Мы видим высокий интерес к этой продукции и уверены, что наши клиенты оценят преимущества новых разработок от «РМ Рейл».

Обе модели были разработаны, изготовлены и сертифицированы в кратчайшие сроки и на данный момент обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с аналогами.

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