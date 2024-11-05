Под Ростовом запустили производство оборудования для солнечных электростанций

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«Юнигрин Энерджи» на заводе БНК в Азове начала производство инверторов — оборудования для солнечных электростанций. Это единственная в России площадка по выпуску таких комплектующих.

Инвертор для станций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе преобразует постоянный ток, вырабатываемый солнечными модулями, в переменный, позволяя передавать электроэнергию в общую сеть. Данное оборудование включили в реестр Минпромторга РФ.

«Теперь производство всего основного оборудования электростанций — солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций — локализовано на территории России», — цитирует ТАСС компанию «Юнигрин Энерджи».

В Ростовской области пока так и не появилось солнечных электростраций (СЭС), хоть их строительство в регионе планировалось.

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