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Innokentij90 05 ноября 2024, 19:15 Новые заводы и цеха

Под Ростовом запустили производство оборудования для солнечных электростанций

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 © www.donnews.ru

«Юнигрин Энерджи» на заводе БНК в Азове начала производство инверторов — оборудования для солнечных электростанций. Это единственная в России площадка по выпуску таких комплектующих.

Инвертор для станций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе преобразует постоянный ток, вырабатываемый солнечными модулями, в переменный, позволяя передавать электроэнергию в общую сеть. Данное оборудование включили в реестр Минпромторга РФ.

«Теперь производство всего основного оборудования электростанций — солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций — локализовано на территории России», — цитирует ТАСС компанию «Юнигрин Энерджи».

В Ростовской области пока так и не появилось солнечных электростраций (СЭС), хоть их строительство в регионе планировалось.

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Источник: https://www.donnews.ru/pod-rostovom...iya-dlya-solnechnyh-elektrostantsiy

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производство инверторов, оборудование для СЭС, импортощамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.11.2419:42:57

    Теперь производство всего основного оборудования электростанций — солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций — локализовано на территории России", — цитирует ТАСС компанию «Юнигрин Энерджи».

    Хоть я и отношусь с прохладцей к этим солнечным электростанциям, но локализация — это всегда хорошо.

    #1291866
  • Oleg Sumarokov Oleg Sumarokov
    05.11.2420:44:26

    Кто-нибудь подсчитывал экономическую эффективность эксплуатации солнечных батарей с привязкой к широтам на которых они установлены? Вызывает сомнение эффективность их эксплуатации севернее широты Ростова.

    #1291874
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