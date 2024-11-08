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Александр Петров 08 ноября 2024, 10:15 Инновации

КМЗ разработал устройство для охлаждения воздуха в двигателях на дизельном топливе

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 © kmz1.ru

Специалисты СКБ-1 военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» разработали воздухоохладители для системы охлаждения дизельного двигателя Д100.

Воздухоохладители установлены парно по обе стороны двигателя, имеют симметричную конструкцию и предназначены для охлаждения наддувочного воздуха, используя в качестве охлаждающей жидкости техническую воду. Каждый воздухоохладитель включает сварной корпус, охлаждающие трубки, крышки и уплотнители.

«Устройство функционирует как теплообменник: вода поступает через патрубок на нижней крышке, проходит через трубки воздухоохладителя и выходит через патрубок на верхней крышке. Охлажденный воздух направляется через окна в воздушный ресивер дизеля», — пояснила инженер-конструктор СКБ-1 КМЗ Светлана Глазкова.

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Источник: https://kmz1.ru/news/kmz-razrabotal...ozduxa-v-dizelnyix-dvigatelyax.html

КМЗ, разработка, Д100
  • Нет аватара Argonaft
    08.11.2413:49:57

    используя в качестве охлаждающей жидкости техническую воду.

    А как же в мороз?

    #1292052
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