КМЗ разработал устройство для охлаждения воздуха в двигателях на дизельном топливе

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Специалисты СКБ-1 военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» разработали воздухоохладители для системы охлаждения дизельного двигателя Д100.

Воздухоохладители установлены парно по обе стороны двигателя, имеют симметричную конструкцию и предназначены для охлаждения наддувочного воздуха, используя в качестве охлаждающей жидкости техническую воду. Каждый воздухоохладитель включает сварной корпус, охлаждающие трубки, крышки и уплотнители.

«Устройство функционирует как теплообменник: вода поступает через патрубок на нижней крышке, проходит через трубки воздухоохладителя и выходит через патрубок на верхней крышке. Охлажденный воздух направляется через окна в воздушный ресивер дизеля», — пояснила инженер-конструктор СКБ-1 КМЗ Светлана Глазкова.

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