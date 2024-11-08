В России начали производство стабилизаторов для мороженого на основе рапсового масла

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ГК «СОЮЗСНАБ» запустила новое производство для выпуска основного компонента, влияющего на взбитость мороженого. Сырьем для продукта послужит рапсовое масло.

Специалистами холдинга запущено собственное производство высокойодных моноглицеридов из рапсового масла по новейшей полностью автоматизированной технологии. Компоненты отвечают за основную характеристику качества мороженого — взбитость, стабилизацию и сохранение мелкоячеистой структуры пены на протяжении всего срока годности.

Научные исследования показали, что именно высокойодные моноглицериды из рапсового масла имеют высокий потенциал из-за большей площади молекул по сравнению с традиционно используемыми в качестве эмульгатора низкойодными моноглицеридами, которые получают в основном из пальмового масла.

Это позволяет достигнуть оптимальных характеристик мороженого: мелкоячеистой структуры воздуха с равномерным распределением и устойчивой воздушно-жировой структуры мороженого.

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