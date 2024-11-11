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termometrix 11 ноября 2024, 10:19 Видеоблог

Ход реконструкции трассы А-181 «Скандинавия»

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Источник: https://roads.ru/forum/topic/36765-...truktsiya-uchastka/page/5/#comments

строительство
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