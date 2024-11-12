В Иглинском районе Башкирии открылась новая школа на 1225 мест

© building.bashkortostan.ru

5 ноября состоялось открытие новой средней общеобразовательной школы № 7 в селе Иглино. Её построили в рамках национального проекта «Образование».

К возведению здания на 1 225 ученических мест приступили в марте 2023 года. Стоимость объекта — 1,1 млрд рублей, ещё 13,1 млн рублей направили из республиканского бюджета на оснащение школы современным оборудованием. Работы вела компания «Строительное управление № 1».

Кроме современных классов, учебное заведение включает актовый зал на 500 мест, столовую на 460 посадочных мест, два спортзала, стоматологический кабинет, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, футбольное поле с искусственным газоном.

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

По информации сайта главы РБ

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