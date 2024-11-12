Обстановочные суда «Стерх» и «Чибис» успешно завершили ходовые испытания

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На акватории Невы успешно завершились ходовые испытания двух новых обстановочных судов проекта 3050.1А — «Стерх» и «Чибис». Об этом 12 ноября сообщило Росморречфлот.

Согласно информации федерального агентства, суда в ближайшее время будут переданы в флот Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей.

Строительство обстановочных судов проекта 3050.1А ведется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути», который является частью государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Работы выполняются по контракту между «Кингисеппским машиностроительным заводом» (КМЗ) и ФКУ «Речводпуть».

© sudostroenie.info

Всего в рамках этого проекта для администраций бассейнов внутренних водных путей планируется построить 13 судов проекта 3050.1А. Головное судно серии, «Казарка», было передано Администрации Волго-Балтийского бассейна в октябре 2024 года.

Проект 3050.1А был разработан «Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота» (входит в группу «Р-Флот»). Эти суда предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода и периодического вождения барж водоизмещением до 400 тонн методом толкания.

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