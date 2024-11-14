Российские ученые улучшили 3D-печать металлических деталей с помощью лазеров

© www.ferra.ru

Учёные ПНИПУ разработали технологию лазерной проволочной наплавки для 3D-принтеров, работающих с металлом. Эта технология, уже востребованная в медицине, автомобилестроении и аэрокосмосе, позволяет изготавливать сложные и крупные детали, например, компоненты компрессоров и сопел авиадвигателей. При этом метод обеспечивает высокую точность переноса металла и снижает необходимость дополнительной обработки.

Для жаропрочных сплавов, таких как Inconel 718, команда установила параметры, обеспечивающие коррозионную стойкость и прочность.

Профессор ПНИПУ Дмитрий Трушников пояснил, что оптимальная мощность и скорость перемещения лазера повышают стабильность процесса и уменьшают дефекты. Новый метод пригодится в авиации и других отраслях, где важны точность и долговечность деталей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈