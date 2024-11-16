В чугунолитейном цехе ТМЗ запустили новое оборудование

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В чугунолитейном цехе Тутаевского моторного завода (ТМЗ) введён в эксплуатацию новый стержневой комплекс для изготовления комплектов блока цилиндров. Об этом сообщила пресс-служба КАМАЗа.

Комплекс имеет производительность до 10 стержневых комплектов в час, с циклом изготовления стержня в три минуты. За смену будет выпускаться от 100 до 125 стержней, а переналадка оборудования с одного типа стержней на другой занимает всего 10 минут. В состав комплекса также входит оборудование для окраски и сушки стержней, а также технологическая оснастка.

Как пояснил главный металлург ПАО «ТМЗ» Сергей Баланцев, новое оборудование работает по ХТС-технологии (литьё в холоднотвердеющие смеси). Этот процесс обеспечивает высокое качество отливок, точное соблюдение размеров, снижение энергозатрат и вредных выбросов, а также упрощение финишных операций. По данной технологии будут производиться блоки цилиндров для 8-цилиндровых моторов ТМЗ и 12-цилиндровых двигателей, поставляемых на Ярославский моторный завод.

Ввод нового комплекса позволил создать дополнительные рабочие места. Завод уже начал приём специалистов по машинной формовке, которые пройдут обучение работе на современном оборудовании.

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