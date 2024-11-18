ТМХ передал 8 модернизированных вагонов в метро Екатеринбурга

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Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в состав ТМХ) завершил модернизацию c продлением срока службы 8 вагонов, принадлежащих метрополитену Екатеринбурга. Два четырехвагонных состава отправились в электродепо «Калиновское», где будет произведена обкатка вагонов на линии и дальнейший ввод их в эксплуатацию.

В ходе модернизации 4 головных вагона метро модели 81-717.5 и 4 промежуточных вагона модели 81-714.5 прошли пескоструйную обработку, грунтование и окраску кузовов. После этого на вагонах были заменены рамы тележек на новые, срок службы которых составит 16 лет, отремонтированы тяговые электродвигатели, обновлено навесное механическое и пневматическое оборудование, заменены изношенные колесные пары, установлена автоматическая система обнаружения и тушения пожара (АСОТП).

В салонах вагонов оборудовали места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, установлены современные диваны и новые поручни. На раздвижных дверях заменили стекла и резиновые детали, отремонтировали кабину машиниста и тормозные цилиндры. В результате модернизации вагоны могут механически сцепляться с вагонами моделей 81-717.5М, 81-714.5М и работать по системе многих единиц (СМЕ).

По условиям договора, который был заключен в мае, ОЭВРЗ должен поставить вагоны до конца 2024 года. Ранее предприятие уже сотрудничало с метрополитеном Екатеринбурга. В частности, в 2016 году завод выполнял работы по ремонту колесных пар, а в 2018 году — капитально-восстановительной ремонт (КВР) с продлением срока службы четырех вагонов модели 81-717.5, 81-714.5.

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