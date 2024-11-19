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sergey k 19 ноября 2024, 12:18 Производство

Ростех создал новый станок для шлифовки элементов двигателей

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 © t.me

Станок модели SXS 410 ОЦ способен обрабатывать всю турбинную лопатку за один подход, включая самый сложный узел газотурбинных двигателей.

Российский разработчик и производитель станков с ЧПУ холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство новый многофункциональный обрабатывающий центр. Его отличает способность обрабатывать всю турбинную лопатку за один подход, включая самый сложный узел газотурбинных двигателей — замок лопатк,и. Это оптимизирует время на изготовление детали, так как сокращает число её перестановок и перемещений станочных приспособлений.

Профилешлифовальный станок модели SXS 410 ОЦ способен шлифовать плоские и фасонные поверхности, шлицы, лопатки с елочным профилем с использованием высокопористых шлифовальных кругов и кругов из кубического нитрида бора за минимальное число установок. В отличие от стандартных абразивных кругов, скорость резания которых составляет 15-35 м/с, инструменты из кубического нитрида бора позволяют достигать скоростей до 60 м/с. Это обеспечивает оптимальные режимы резания, сокращает время обработки деталей и сохраняет высокое качество и точность обработанных поверхностей.

«Наша задача — предоставлять рынку инновационные решения для высокотехнологичного производства. Холдинг „СТАН“ создал станок, который действительно меняет подход к обработке газотурбинных двигателей в России. Оборудование разработано московским заводом СТАНа — ООО „Шлифовальные станки“ — единственным в России производителем современных станков для глубинного шлифования. Станки серии SXS отличаются мощностью, гибкостью, и достаточно компактными размерами, что позволяет эффективно использовать их в современных условиях», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Наличие трехосевого поворотного стола в конструкции станка позволяет реализовывать технологию обработки в несколько переходов с минимальным количеством установок и станочных приспособлений. Станок не только шлифует детали сложной конфигурации, но и выполняет фрезерование. Это делает его идеальным решением для предприятий, занимающихся производством и ремонтом авиационных двигателей.

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Источник: https://rostec.ru/media/news/rostek...ifovki-elementov-dvigateley/#middle

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многофункциональный обрабатывающий центр SXS 410 ОЦ, Холдинг „СТАН“
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