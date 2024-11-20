На калининградском заводе ОСК «Янтарь» открыли 450-метровую достроечную набережную

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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) состоялось торжественное открытие достроечной набережной. Подробности Sudostroenie.info рассказали 20 ноября в пресс-службе корпорации.

Новая набережная длиной 450 м и площадью 3987 кв. м оборудована подкрановыми путями, инженерными сетями, швартовными устройствами (кнехтами, лебедками). Выполнен монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения (технической и питьевой воды), пожаротушения, а также оборудованы пункты электропитания и отбойников.

Предполагается, что новая причальная стенка значительно повысит производственные мощности завода, позволяя одновременно швартовать и достраивать большее количество кораблей (4-6 единиц).

Достроечная набережная обеспечит возможность выполнения морских и технологических операций, а именно: швартовка кораблей и судов у причалов достроечной набережной; погрузка и монтаж устройств на корабли и суда; пусконаладочные работы; подготовка кораблей и судов к швартовным испытаниям и проведение швартовных испытаний; подготовка кораблей и судов к заводским и государственным испытаниям.

Для обеспечения производственного цикла верфи погрузочно-разгрузочными работами установлены два крана российского производства грузоподъемностью 20 т и 10 т.

Новая достроечная набережная станет основой для реализации масштабных планов предприятия и позволит заводу «Янтарь» укрепить свои позиции как одного из ведущих центров российского судостроения.

«Современные вызовы в области военного и гражданского судостроения требуют передовой технической базы. Новая причальная стенка значительно повысит производственные мощности завода, ускорит выполнение заказов и укрепит нашу конкурентоспособность», — заявил генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин.

Проект реконструкции достроечной набережной реализован в рамках программы модернизации ОСК, при поддержке Минпромторга России по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

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