Дальневосточная генерирующая компания запустила первую газовую котельную в Благовещенске

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Энергетики Амурских тепловых сетей (подразделение ДГК, входит в Группу РусГидро) начали подключение к новому источнику теплоснабжения более 40 многоквартирных домов, которые ранее получали тепло от угольных котельных.

В настоящее время газовая котельная обеспечивает теплом и горячей водой более 11 тысяч жителей Благовещенска. В ближайшее время из эксплуатации выведут еще одну угольную котельную, а ее потребителей подключат к новому энергообъекту.

В перспективе новая газовая котельная сможет заменить шесть старых угольных, повысив надежность теплоснабжения и снизив выбросы в атмосферу. В ближайшие годы планируется строительство дополнительных тепловых сетей для переключения еще трех угольных котельных.

В настоящее время на объекте работает один котел — на 78 процентов от возможной мощности, рассказал главный инженер СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК» Сергей Громов.

«Остальные два запустим, когда придут более сильные морозы. Всего в отопительный период будет работать три котла, четвёртый — постоянно в горячем резерве».

Котельная работает на газе, поставляемом по магистральному трубопроводу «Сила Сибири». Внедрена современная система автоматики, обеспечивающая безопасность и эффективность работы. Высокая степень автоматизации и контроля позволяет свести риск утечек газа практически к нулю. Оборудование имеет автоматическое отключение в случае нештатной ситуации, а сотрудники оснащены специальными газоанализаторами.

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