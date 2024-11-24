В Москве наладили импортозамещение гибких кабель-каналов

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В Москве появилось предприятие, которое проектирует и производит стальные гибкие кабель-каналы.

ООО «Дериг Металл Инжиниринг» специализируется на проектировании и производстве стальных гибких кабель-каналов для любых отраслей промышленности.

Кабель-канал (или как его ещё называют — энергоцепь, кабелеукладчик, кабельная цепь) — это специальное изделие, предназначенное для защиты энергоносителей (кабелей, РВД, шлангов) от различных механических и химических повреждений при динамическом движении. Предотвращая скручивание, перегибы, износ энергоносителей энергоцепь увеличивает срок их эксплуатации при воздействии высоких и низких температур, работе в условиях агрессивных химических сред, чрезмерной влажности, ультрафиолета и других.

Подобные изделия используются на практически любом оборудовании — от металлообрабатывающего станка до нефтедобывающей платформы! Размеры изедлий варьируются в зависимости от диаметров кабелей/шлангов и хода механизации того или иного оборудования. Одни могут помещаться в руках, весом в пару килограмм; другие высотой с человеческий рост и весом несколько тонн.

Ранее, основными поставщиками подобных изделий были компании из Германии и Италии. Однако, после введения санкций, европейские компании покинули рынок. Наши предприятия, имея на своём производстве оборудование преимущественно из Европы, столкнулись с проблемой ремонта и обслуживания кабель-каналов.

Кроме того, многие отечественные проектные организации в своих КД «закладывали» изделия именно европейских производителей.

ООО «Дерги Металл Инжиниринг» готова полностью импортозаместить европейские аналоги, а также сотрудничать в рамках проектирования нового оборудования и установкой на него уже отечественного изделия!

За последний год изготовлены и отгружены изделия для предприятий металлургии, горно-добывающей, оборонной, крановой промышленности и других.

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