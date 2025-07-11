ООО «Дериг Металл Инжиниринг» отгрузил кабельные цепи для ЕВРАЗа

ООО «Дериг Металл Инжиниринг» отгрузил кабельные цепи для ЕВРАЗаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Дериг Металл Инжиниринг» отгрузил две большие кабельные цепи (энергоцепи) в адрес АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Длина цепи — 15 метров. Шаг звена — 320 мм. Вес каждой — около 1,5 тонн.
Цепи будут установлены взамен немецких на рельсобалочном стане.
К слову, это уже вторая поставка в адрес ЕВРАЗа: в ноябре 2024 г. были успешно изготовлены и отгружены аналогичные цепи длиной 15 метров и 3 метра.
Ранее в России цепи подобных размеров не проектировались и не производились. Теперь же, есть возможность полностью импортозаместить зарубежные аналоги на 100% изготовленные в стране изделия.
ООО «Дериг Металл Инжиниринг» специализируется на проектировании и производстве стальных кабельных цепей (энергоцепей, гибких кабель-каналов) для любых отраслей промышленности — это специальное изделие, предназначенное для защиты энергоносителей (кабелей, РВД, шлангов) от различных механических и химических повреждений при динамическом движении.
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