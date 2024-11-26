Соликамский магниевый завод провел модернизацию основного производственного оборудования

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В электролизном цехе внедрена новая система управления процессом сушки карналлита. В операторской сырьевого отделения установлены модульные контроллеры российского производства — приборы для автоматического контроля и регулирования параметров работы вращающихся печей. Специалисты отдела автоматизации производственных процессов выполнили монтаж, пусконаладочные работы, а также проверили схемы контроля, сигнализации и блокировок.

В цехе хлорпроизводных проведена замена специальных вакуумных хлоропроводов, соединяющих хлорные фильтры с компрессорами. По словам начальника цеха Владимира Пузанова, это важный этап модернизации технологии. Новые линии увеличенного диаметра обеспечивают подачу «рабочих» газов ко всем хлорным фильтрам, что улучшает вакуум, снижает сопротивление в хлоропроводах и повышает надёжность работы компрессорного оборудования завода.

Напоминаем, что осенью СМЗ завершило капитальный ремонт отделения обжига известняка в цехе хлоропроизводных, а также отремонтировало агрегаты сырьевого отделения цеха электролиза. Специалисты цеха пароводоснабжения завершили восстановление водогрейного котла № 2, а также провели ремонт насосного и теплообменного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов.

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