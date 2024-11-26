стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Александр Петров 26 ноября 2024, 13:47 Модернизация

Соликамский магниевый завод провел модернизацию основного производственного оборудования

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © www.metalinfo.ru

В электролизном цехе внедрена новая система управления процессом сушки карналлита. В операторской сырьевого отделения установлены модульные контроллеры российского производства — приборы для автоматического контроля и регулирования параметров работы вращающихся печей. Специалисты отдела автоматизации производственных процессов выполнили монтаж, пусконаладочные работы, а также проверили схемы контроля, сигнализации и блокировок.

В цехе хлорпроизводных проведена замена специальных вакуумных хлоропроводов, соединяющих хлорные фильтры с компрессорами. По словам начальника цеха Владимира Пузанова, это важный этап модернизации технологии. Новые линии увеличенного диаметра обеспечивают подачу «рабочих» газов ко всем хлорным фильтрам, что улучшает вакуум, снижает сопротивление в хлоропроводах и повышает надёжность работы компрессорного оборудования завода.

Напоминаем, что осенью СМЗ завершило капитальный ремонт отделения обжига известняка в цехе хлоропроизводных, а также отремонтировало агрегаты сырьевого отделения цеха электролиза. Специалисты цеха пароводоснабжения завершили восстановление водогрейного котла № 2, а также провели ремонт насосного и теплообменного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/167311

Соликамский магниевый завод, модернизация,
  • Нет аватара Михаил1962
    27.11.2412:49:32

    Ну и кто сказал, что частный владелец лучше чем государство?

    Помнится при частном владельце СМЗ из долгов не вылезал

    #1293008
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,