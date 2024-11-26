В Кемеровской области открыт новый мост

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В селе Анисимово под Новокузнецком официально заработал новый мост через реку Ускат.

Объект стал одним из проектов, которые реализованы в рамках подготовки к областному Дню шахтера, столицей которого в этом году был Новокузнецкий округ. Железобетонная эстакада длиной 46 метров имеет две полосы для автотранспорта и выделенную огражденную пешеходную зону. Для обеспечения безопасности движения установлено освещение на протяжении 400 м. Объект возвели за год, его стоимость составила почти 130 млн рублей.

Прежнюю конструкцию, которую самовольно построили во времена СССР хозспособом, эксперты признали непригодной для использования. Каждую весну мост-самоделку затапливало вешними водами, более 300 жителей села Анисимово не могли перебраться на другой берег и несколько недель оставались отрезанными от «большой земли». Школьников переводили на дистанционное обучение. Продукты и лекарства доставляли заранее и вброд на тракторе, когда вода немного спадала.

Перед началом строительства нового моста через реку Ускат в районе села Анисимово ученые из Кемерова и Томска, специалисты Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН провели археологические раскопки . На площади 800 кв. метров было обнаружено несколько западин от старых построек — археологический памятник «Анисимово-1». Получены материалы сразу нескольких исторических эпох. Одна из находок — остатки металлургической печи, которые археологи отнесли к раннему средневековью; обнаружены каменные орудия труда, лепная керамика, по оценке археологов относящиеся к эпохе ранней бронзы.

По мнению экспертов, новый мост в селе Анисимово повысит в том числе и туристическую привлекательность территории, сделав ее более доступной для ученых и любителей исторических авто путешествий.

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