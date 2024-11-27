В Самарской области отремонтировали 150 км региональных дорог к медучреждениям

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В 2024 году в Самарской области приведено в нормативное состояние 152 км дорог до больниц, поликлиник, ФАПов и санаториев. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Одна из них — «Исаклы — Шентала» — Крепость-Кондурча в Шенталинском районе, которая отремонтирована на протяжении 15 км, сообщает областное правительство. Дорога связывает населенные пункты Богану, Волчуху, Крепость-Кондурчу и Калиновку с областным центром Шенталой, где располагается центральная районная больница со стационаром, а также станция неотложной помощи. Единственными маршрутами движения до медучреждений являются также отремонтированные в этом году дороги «Осинки — Хворостянка» — Прогресс в Хворостянском районе и «Самара — Большая Черниговка» — Южный в Большеглушицком районе.

Одним из важнейших объектов дорожного нацпроекта, обеспечивших комфортное передвижение к медучреждению, стал отремонтированный мост через реку Кондурчу, расположенный на въезде в село Калиновка Красноярского района. Искусственное сооружение находится на автомобильной дороге «Ульяновск — Самара» — Комунарский и связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе фельдшерско-акушерский пункт. В ФАПе ежедневно работают две медсестры, которые принимают порядка 20 человек в день. Пациентам делают уколы и прививки, ставят системы. Также один раз в неделю ведет прием врач-терапевт.

Благодаря ремонту автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара для жителей Калиновки, а также населенных пунктов Старый Буян и Украинка обеспечен комфортный и безопасный маршрут до Красноярской центральной районной больницы, где также располагаются стационарное отделение и станция неотложной помощи.

Еще одним важным «медицинским» объектом 2024 года стала автомобильная дорога «Урал» — Жигули — Пионерлагерь. Дорога ведет к санаторию «Молодецкий курган», на территории которого отдыхают и проходят лечение дети от 6 до 17 лет. В смену санаторий принимает до 160 детей с заболеваниями бронхо-легочной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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