Сыктывкар получил 30 новых автобусов

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Сегодня, 27 ноября, в Сыктывкаре состоялась торжественная передача 30 новых автобусов марки «Нефаз», которые будут находиться во владении регионального перевозчика «Комиавтотранса». Ранее в 2024 году у предприятия появилось семь новых «Нефазов» и 11 «Лотосов».

Автобусы с завода оснащены всем необходимым оборудованием. В транспортных средствах расположено 29 сидячих мест и предусмотрено одно место для инвалидной коляски. Общая вместимость — 96 человек. В автобусах имеется специальная платформа — аппарель, способная облегчить вход и выход для маломобильных граждан.

В автобусах доступно автоинформирование пассажиров и действует система бескондукторной оплаты проезда и, конечно, система видеонаблюдения, чтобы оперативно реагировать на различные происшествия. Также автобусы оснащены главным спасателем от жары в летний период — кондиционером.

— Новые автобусы будут задействованы на новых магистральных маршрутах — 17м, 18м, 54м, а также на новом маршруте 1м, запуск которого ожидается в ближайшее время. Кроме этого, новые автобусы частично будут использоваться на маршрутах № 25 и № 26, — сообщает столичная мэрия.

Часть автобусов будет курсировать между Эжвой и Сыктывкаром. А это значит, что время ожидания общественного транспорта на остановках будет сокращено.

Напомним, на сегодняшний день в рамках лизинга с заключением договора закуплены 55 автобусов для Сыктывкара, Ухты и Вуктыла. В результате системной работы по обновлению подвижного состава в регионе в течение 10 лет 88% автобусов — не старше 10 лет, 54% - автобусы большого и среднего класса.

В передаче автобусов региональному перевозчику приняли участие региональные чиновники, представители министерств, городской администрации и руководство «Комиавтотранса». Все собравшиеся смогли осмотреть автобусы, проверили их на безопасность, вместимость и комфорт.

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