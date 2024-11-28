В Торжке открыли одно из самых крупных производств по выпуску смазочных материалов

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28 ноября руководство «ЛУКОЙЛа», «Российских автомобильных дорог» в городе Торжке дали торжественный старт одному из самых крупных, высокотехнологичных и экологичных производств в России по выпуску смазочных материалов. Также дан старт строительству нового завода — по выпуску стеклоомывающей жидкости и жидкого реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

По итогам договоренностей на заводе налажен выпуск масел.

В Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект. Самое главное — введены высококвалифицированные рабочие места, и молодежь, которая приходит сегодня в национальную экономику, сможет здесь найти свое призвание и реализовать свои профессиональные амбиции. Поставлены задачи по повышению эффективности отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечению импортонезависимости страны. Компания «ЛУКОЙЛ» с этой задачей успешно справляется".

В Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект, выпускающий продукцию с высокими стандартами качества. Предприятие вошло в число крупнейших заводов по выпуску масел не только в России, но и в Европе. Благодаря новой линии производства смазочных материалов в 1,5 раза увеличены мощности — со 160 тыс. тонн до 240 тыс. тонн масел в год, а также линейка продукции завода — с 80 до 120 типов. Введено 35 рабочих мест. Всего на предприятии в настоящее время трудится более 150 человек.

При реализации проекта использовано оборудование с высоким уровнем автоматизации процессов. Увеличена мощность цеха смешения масел за счет модернизации системы потокового смешения и отдельных смесительных аппаратов. Установлена новая, более производительная бочковая линия розлива и смонтирована уникальная система автоматического хранения и подачи бочек. Расширен объем хранения парка готовой продукции за счет строительства новых резервуаров.

Кроме того, на заводе создан научно-исследовательский центр смазочных материалов, компетенции и оснащение которого позволяют не только тестировать сырье и готовую продукцию, но и осуществлять разработку инновационных продуктов.

На церемонии вручены награды специалистам, задействованным в реализации проекта. Также подписана первая бочка с продукцией модернизированного завода.

Еще одно значимое для развития промышленности событие — старт строительства нового производства по выпуску стеклоомывающей жидкости и реагента.

Продукция завода будет отвечать актуальным требованиям экологических стандартов, позволит снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом будет безопасной для водителей и автомобильных систем.

Развитие площадки даст комплексный эффект для Торжка, роста промышленного потенциала и качества жизни. На новом производстве будет создано 56 рабочих мест.

Руководство «ЛУКОЙЛа», «Российских автомобильных дорог» осмотрели мощности завода — бочковую линию, склад, цеха смешения, фасовки и лабораторию.

На совещании, которое прошло руководство «Российских автомобильных дорог» и компании «ЛУКОЙЛ» обсудили вопросы развития Конаковской ГРЭС. «ЛУКОЙЛ» — акционер предприятия «ЭЛ5-Энерго», чьим филиалом является ГРЭС.

На базе ГРЭС планируется создание центра обработки данных площадью около 3 тыс. кв. метров. Предполагается создать порядка 20 новых рабочих мест, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов. На совещании рассмотрены параметры объекта, сроки реализации проекта, вопросы финансирования.

Также прорабатывается вопрос подготовки кадров для ЦОДа в учебных заведениях Конаковского округа.

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