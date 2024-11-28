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Innokentij90 28 ноября 2024, 14:25 Энергетика и ТЭК

В Торжке открыли одно из самых крупных производств по выпуску смазочных материалов

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 © vesti-tver.ru

28 ноября руководство «ЛУКОЙЛа», «Российских автомобильных дорог» в городе Торжке дали торжественный старт одному из самых крупных, высокотехнологичных и экологичных производств в России по выпуску смазочных материалов. Также дан старт строительству нового завода — по выпуску стеклоомывающей жидкости и жидкого реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

По итогам договоренностей на заводе налажен выпуск масел.

В Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект. Самое главное — введены высококвалифицированные рабочие места, и молодежь, которая приходит сегодня в национальную экономику, сможет здесь найти свое призвание и реализовать свои профессиональные амбиции. Поставлены задачи по повышению эффективности отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечению импортонезависимости страны. Компания «ЛУКОЙЛ» с этой задачей успешно справляется".

В Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект, выпускающий продукцию с высокими стандартами качества. Предприятие вошло в число крупнейших заводов по выпуску масел не только в России, но и в Европе. Благодаря новой линии производства смазочных материалов в 1,5 раза увеличены мощности — со 160 тыс. тонн до 240 тыс. тонн масел в год, а также линейка продукции завода — с 80 до 120 типов. Введено 35 рабочих мест. Всего на предприятии в настоящее время трудится более 150 человек.

При реализации проекта использовано оборудование с высоким уровнем автоматизации процессов. Увеличена мощность цеха смешения масел за счет модернизации системы потокового смешения и отдельных смесительных аппаратов. Установлена новая, более производительная бочковая линия розлива и смонтирована уникальная система автоматического хранения и подачи бочек. Расширен объем хранения парка готовой продукции за счет строительства новых резервуаров.

Кроме того, на заводе создан научно-исследовательский центр смазочных материалов, компетенции и оснащение которого позволяют не только тестировать сырье и готовую продукцию, но и осуществлять разработку инновационных продуктов.

На церемонии вручены награды специалистам, задействованным в реализации проекта. Также подписана первая бочка с продукцией модернизированного завода.

Еще одно значимое для развития промышленности событие — старт строительства нового производства по выпуску стеклоомывающей жидкости и реагента.

Продукция завода будет отвечать актуальным требованиям экологических стандартов, позволит снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом будет безопасной для водителей и автомобильных систем.

Развитие площадки даст комплексный эффект для Торжка, роста промышленного потенциала и качества жизни. На новом производстве будет создано 56 рабочих мест.

Руководство «ЛУКОЙЛа», «Российских автомобильных дорог» осмотрели мощности завода — бочковую линию, склад, цеха смешения, фасовки и лабораторию.

На совещании, которое прошло руководство «Российских автомобильных дорог» и компании «ЛУКОЙЛ» обсудили вопросы развития Конаковской ГРЭС. «ЛУКОЙЛ» — акционер предприятия «ЭЛ5-Энерго», чьим филиалом является ГРЭС.

На базе ГРЭС планируется создание центра обработки данных площадью около 3 тыс. кв. метров. Предполагается создать порядка 20 новых рабочих мест, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов. На совещании рассмотрены параметры объекта, сроки реализации проекта, вопросы финансирования.

Также прорабатывается вопрос подготовки кадров для ЦОДа в учебных заведениях Конаковского округа.

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Источник: https://vesti-tver.ru/dailynews/v-t...-po-vypusku-smazochnykh-materialov/

производство смазочных материалов, производство реагентов, импортозамещение
  • Nelton Nelton
    28.11.2416:59:44

    Teboil вместо Shell

    В мае 2022 г. ЛУКОЙЛ закрыл сделку по приобретению даунстрим-активов Shell в России.

    В т.ч. ЛУКОЙЛ получил 411 АЗС преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завод Shell по производству смазочных материалов в г. Торжок, запущенный в 2012 г.

    Спустя месяц ЛУКОЙЛ сообщил, что решил сохранить предприятие в виде отдельной своей дочки.

    С тех пор ЛУКОЙЛ развивает бывшие активы Shell под Teboil (финская компания, купленная ЛУКОЙЛом в 2005 г.).

    После сделки ЛУКОЙЛ начал реализацию масштабной программы модернизации завода.

    Инвестпроект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и правительством Тверской области, заключенного в январе 2023 г.

    По итогам реконструкции предприятие вошло в число крупнейших и наиболее современных заводов по выпуску масел в России и в Европе.

    Результаты модернизации

    По результатам модернизации производственная мощность завода возросла со 160 до 240 тыс. т/год смазочных материалов.

    Линейка продукции завода расширилась с 80 до 120 типов смазочных материалов.

    В т.ч. расширены резервуарные парки базовых масел и готовой продукции, складских помещений готовой продукции, повышена производительность бочковой линии, модернизирован склад упаковочных материалов и др.

    Комплекс проведенных работ включал:

    возведение нового парка базовых масел, состоящего из 7 резервуаров емкостью по 1355 м3 каждый с новой системой манифольдов базовых масел, повысившей гибкость производства, общая емкость сырьевого парка выросла на 40%, до 32 тыс. м3,

    обновление цеха смешения — модернизированная установка поточного смешения имеет повышенную производительность (240 тыс. т/год) и расширенный ассортимент рецептур (120 типов продуктов),

    строительство нового парка готовых масел, состоящего из 5 резервуаров емкостью по 150 м3 каждый (каждый резервуар подключен к автоматическому манифольду, что позволяет расширить ассортимент хранящихся готовых масел), емкость парка готовой продукции выросла на 40%, до 2540 м3,

    модификация системы манифольдов, в т. ч. создание новых секций, в результате чего число входов выросло с 27 до 39, что позволяет подключать новые резервуары готовой продукции к линиям фасовки,

    обновление цеха розлива продукции, что обеспечило производительность по фасовке 240 тыс. т/год, в т. ч. общая производительность 2 бочковых линий выросла со 120 до 200 бочек/час, добавлена возможность фасовки в бочки 60 л, создана уникальная система фильтрации,

    модернизацию склада упаковочных материалов, в т. ч. установку современная система хранения этикеток с возможностью поддержания необходимых параметров микроклимата.

    На базе завода также запущен Научно-исследовательский центр смазочных материалов, обеспечивающий проверку сырья и готовой продукции, а также возможность разработки новых продуктов.

    Современное лабораторное оборудование позволяет проводить полный комплекс испытаний на соответствие всем спецификациям и требованиям производителей оборудования и техники.

    Источник: https://neftega...novye-proekty-/

    #1293115
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