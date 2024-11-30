Теплоход «Зюйд» вышел на рейсы в Севастополе после ремонта и испытаний

© www.korabel.ru

Теплоход «Зюйд», который осуществляет пассажирские перевозки по Севастопольской бухте, 27 ноября вернулся на линию после завершения ремонта. Работы были проведены ООО «СРЗ Персей» и ремонтно-технической службой управления флота города.

После завершения ремонта судно успешно прошло швартовые и ходовые испытания. По результатам испытаний теплоход получил классификационный документ, подтверждающий его годное состояние для эксплуатации, а также санитарное свидетельство от сотрудников ФГБУ «АМП Черного моря», сообщается в пресс-релизе государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Кроме того, в настоящее время на другом теплоходе, «Григорий Овчинников», продолжаются швартовые испытания. В ближайшее время планируется провести ходовые испытания, по результатам которых судно будет введено в эксплуатацию, сообщили в VK-группе ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈